2019-01-28T21:44:22+03:00
Происшествия

В Воронежской области будут судить мужчину, убившего насильника и 19 лет бывшего в бегах

Он уехал в Молдову, там женился и приехал на день рождения матери, думая, что о нем и думать забыли
Юрий КОЗЛОВ
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Как мужчина ни бегал от следствия, ответить все равно придется.Как мужчина ни бегал от следствия, ответить все равно придется.Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области
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Сотрудники Следственного комитета передали в суд уголовное дело 19-летней давности.

В ноябре 1999 года 22-летний мужчина с тремя друзьями решил устроить самосуд над 36-летним воронежцем, изнасиловавшим сестру его знакомого. Они залезли к нему в дом, выволокли на улицу, кинули в машину и отвезли в безлюдное место около села Малышево Хохольского района. Там они приковали насильника к дереву, зверски избили его – ударили по голове, шею, рукам, ногам, животу и половым органам, резанули ножом в спину. Потом отнесли свою жертву к реке и бросили его в воду. Тот утонул.

22-летний мужчина со своим другом-одногодкой сумели убежать от стражей порядка. Двух других поймали. Воронежский областной суд приговорил одного из них к 13 годам тюрьмы, другого – к 12.

Тем временем 22-летний мужчина убежал в Молдову, женился там, взял фамилию супруги, и под ней жил сначала в Московской, потом в Белгородской областях. Совершенно успокоившись, он 19 мая 2018 года приехал на день рождения мамы в Рамонский район. Там он и попался.

- На предварительном следствии мужчина не признал свою вину, - рассказал руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел регионального следственного управления СК России Андрей Шевелев. - Однако она подтверждается доказательствами: данными судебных экспертиз, показаниями людей, передопрошенных в качестве свидетелей. Мужчине предстоит ответить перед судом по трем статьям УК: ч.2 ст. 139 УК РФ «Незаконное проникновение в жилище», п. «а» ч.2 ст. 126 УК РФ «Похищение человека» и п.п. «в,д,ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство».

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