2019-01-28T20:03:52+03:00
Общество

В Воронеже приставы за долг арестовали свадебное платье

Руководители салона оказались не в состоянии выплатить 23 тысячи рублей
Юрий КОЗЛОВ
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Долг есть - платье под арест!Долг есть - платье под арест!Фото: Андрей АБРАМОВ
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Девушка из Воронежа купила в свадебном салоне вечернее платье. Оно оказалось бракованным. Девушка подала в суд, салон обязали заплатить пострадавшей клиентке 23 тысячи рублей. Однако перечислять эту сумму коммерсанты не торопились.

В итоге взысканием долга занялись судебные приставы. Они нагрянули в салон. Оказалось, что название для этого заведения слишком громкое. Все, что они там нашли – одно свадебное платье. Его тут же арестовали в счет уплаты долга. В случае, если фирмачи так и не заплатят, платье продадут. Невеста, одетая в службе судебных приставов, - это что-то новенькое. Чего только не бывает на свете!

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