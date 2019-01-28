В Воронеже приставы за долг арестовали свадебное платье

СЕГОДНЯ 20:03 2019-01-28T20:03:52+03:00

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Девушка из Воронежа купила в свадебном салоне вечернее платье. Оно оказалось бракованным. Девушка подала в суд, салон обязали заплатить пострадавшей клиентке 23 тысячи рублей. Однако перечислять эту сумму коммерсанты не торопились.

В итоге взысканием долга занялись судебные приставы. Они нагрянули в салон. Оказалось, что название для этого заведения слишком громкое. Все, что они там нашли – одно свадебное платье. Его тут же арестовали в счет уплаты долга. В случае, если фирмачи так и не заплатят, платье продадут. Невеста, одетая в службе судебных приставов, - это что-то новенькое. Чего только не бывает на свете!