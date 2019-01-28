Воронежский «Факел» не справился с красноярской «молодежкой»

СЕГОДНЯ 19:40 2019-01-28T19:42:53+03:00

Вывеска была негромкой, голов забили немного. Фото: с сайта ФК "Факел"

Однако же наши футболисты и не уступили «Енисею-М»

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В понедельник, 28 января, «Факел» сыграл четвертый матч на втором сборе, проходящем в Турции. Соперник на этот раз был совсем скромным – молодежка красноярского «Енисея». Напомним, основная команда сибиряков, ведомая Дмитрием Аленичевым, прочно увязла на последнем месте в Премьер-лиге.

Впрочем, и «Факел» решил не выставлять основной состав, а проверить в деле потенциальных новичков и футболистов, обычно в чемпионате сидевших на скамейке запасных. Состав нашей команды был такой:

Суворов, Кагермазов, Обивалин, Бабенков, Патрашко (Божин, 56), Маликов, Дутов (к), Цвейба, Макарчук (Молодцов, 46), Грузнов, Бирюков (Осипенко, 65).

Счет открыл Макарчук на 14 минуте, молодые красноярцы отыгрались уже на 17-й – пенальти реализовал Матвиенко. Дальше команды, как ни старались, голами больше не отметились.

Напомним, 27 января «Факел» проиграл «СКА-Хабаровску» - 1:2. Из четырех игр после Нового года наша команда пока победила лишь в одной – по зубам оказалась команда датской элитной лиги «Веннсюссель» - 2:1. В двух других играх воронежцы были разделаны под орех – сначала лидером ФНЛ «Тамбовом» - 0:3, потом командой высшего дивизиона Хорватии «Хайдуком» из Сплита – 3:7.

Заключительный матч второго сбора «Факела» запланирован на пятницу, 1 февраля. Воронежцы сыграют с 11-й командой высшего дивизиона Болгарии «Витоша» из Бистрицы. Место и время проведения спарринга станет известно позже.