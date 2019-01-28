2019-01-28T19:50:14+03:00
Общество

В райцентре Воронежской области из-за гололеда отменили уроки в школах

В Россоши для школьников сегодня был выходной
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
Чтобы не допустить такого вот случая, в Россоши решили отменить уроки в школах.Чтобы не допустить такого вот случая, в Россоши решили отменить уроки в школах.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Утром в понедельник, 28 января, на юге Воронежской области, в Россоши выпал ледяной дождь. Из-за этого на улицах райцентра стало очень скользко. В школах решили не рисковать здоровьем учеников – всем известно, как ребята балуются на переменах, и сделать в этот день выходной. Коммунальщики тем временем трудились в поте лица, разбивая ледяную корку и убирая их с улиц.

В региональном департаменте образования, науки и молодежной политики уточнили, что в этот день россошанские школьники не били баклуши, а учились дистанционно. Тем временем, по утверждению чиновников, к вечеру улицы нормально почистили. 29 января учеников снова ждут в школы. Теперь без опасения разбить нос или получить более серьезную травму.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Воронеже в доме ребенка нашли 15 килограммов просроченного «Геркулеса»
В Воронеже директору, осужденному за махинации с яблоневым садом, не удалось обжаловать приговор
Губернатор Воронежской области потребовал быстро очистить крыши от снега
В Воронежской области будут судить мужчину, убившего насильника и 19 лет бывшего в бегах
В Воронеже приставы за долг арестовали свадебное платье
Воронежский «Факел» не справился с красноярской «молодежкой»
Воронежцев предупредили о перебоях с телевещанием
В Воронеже водителя маршрутки оштрафовали за выезд на «встречку»
В Воронеже столкнулись иномарка и маршрутка: пять раненых
В Воронеже у Ротонды из грузовика вывалились плиты
Сотрудники ДПС помогли водителю на воронежской трассе в 20 градусов мороза
В Воронежской области поймали негодяя, ворвавшегося в дом и отобравшего ноутбук у ребенка
Воронежские полицейские поймали банду наркоторговцев с 49 килограммами «синтетики»
В Воронежской области призвали в армию 1344 человека
В Воронеже назвали профессии, представители которых в основном работают на дому
В Воронежской области прокуратура начала проверку по поводу рухнувшей крыши детсада
В Воронежской области в новых микрорайонах не строят укрытий и убежищ на случай войны
Мужскому монастырю в Дивногорье подарят мобильный пожарный пост
«Серебряные» волонтеры из Воронежа побывали в музее-заповеднике «Прохоровское поле»
В Воронежской области выплата на первого ребенка составит 8657 рублей
В Воронеж приедут «пельмени» Вячеслав Мясников и Андрей Рожков
В Воронежской области мужчина, зарезавший приятеля, отправится в колонию строгого режима