В райцентре Воронежской области из-за гололеда отменили уроки в школах

СЕГОДНЯ 19:05 2019-01-28T19:50:14+03:00

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Утром в понедельник, 28 января, на юге Воронежской области, в Россоши выпал ледяной дождь. Из-за этого на улицах райцентра стало очень скользко. В школах решили не рисковать здоровьем учеников – всем известно, как ребята балуются на переменах, и сделать в этот день выходной. Коммунальщики тем временем трудились в поте лица, разбивая ледяную корку и убирая их с улиц.

В региональном департаменте образования, науки и молодежной политики уточнили, что в этот день россошанские школьники не били баклуши, а учились дистанционно. Тем временем, по утверждению чиновников, к вечеру улицы нормально почистили. 29 января учеников снова ждут в школы. Теперь без опасения разбить нос или получить более серьезную травму.