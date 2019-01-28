Воронежцев предупредили о перебоях с телевещанием

СЕГОДНЯ 18:55 2019-01-28T19:11:30+03:00

На телебашне опять будут вести технические работы, и некоторое время нельзя будет посмотреть телевизор. Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Они могут возникнуть с 29 по 31 января

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С 29 по 31 января запланирована кратковременная остановка технических средств, задействованных в трансляции цифрового эфирного телевидения в Воронеже, Верхней Хаве, Лопатках, Землянске и Верхнем Турово. Во время работ на станции в этих городах и селах могут ненадолго отключиться телеканалы. Причина возможных неполадок в том, что специалисты будут настраивать оборудование, передающее цифровой сигнал.

Более подробную информацию об отключениях можно получить по телефону «горячей линии»: 8-800-220-20-02 (звонок по России бесплатный).