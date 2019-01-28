2019-01-28T18:27:13+03:00
Общество

В Воронеже водителя маршрутки оштрафовали за выезд на «встречку»

Нахальный маневр попал на видео
Юрий КОЗЛОВ
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За езду по встречной полосе водитель заплатит штраф - пять тысяч.За езду по встречной полосе водитель заплатит штраф - пять тысяч.Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.
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Инспекторы ГИБДД провели проверку дорожного инцидента, случившегося 21 января в Железнодорожном районе у дома № 23А на улице Куйбышева. Там 51-летний воронежец, руливший маршруткой, выехал на встречную полосу, чтобы попытаться обогнуть образовавшуюся пробку. То, что он подвергает опасности не только свою жизнь, но еще и ставит под угрозу людей, едущих у него в салоне, «водила», видимо не задумывался.

Опасный маневр попал на видео, которое вскоре переслали сотрудникам городской Госавтоинспекции. Мужчина оштрафовали по части 4 статьи 12.15 КоАП Российской Федерации «Выезд в нарушение правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения, либо на трамвайные пути встречного направления». Он должен заплатить в казну пять тысяч рублей.

Гаишники напоминают: если Вы стали свидетелем нарушения правил, позвоните в дежурную часть ГИБДД по телефону 269-61-02 или 02.

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