В Воронеже водителя маршрутки оштрафовали за выезд на «встречку»

СЕГОДНЯ 18:27 2019-01-28T18:27:13+03:00

За езду по встречной полосе водитель заплатит штраф - пять тысяч. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

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Инспекторы ГИБДД провели проверку дорожного инцидента, случившегося 21 января в Железнодорожном районе у дома № 23А на улице Куйбышева. Там 51-летний воронежец, руливший маршруткой, выехал на встречную полосу, чтобы попытаться обогнуть образовавшуюся пробку. То, что он подвергает опасности не только свою жизнь, но еще и ставит под угрозу людей, едущих у него в салоне, «водила», видимо не задумывался.

Опасный маневр попал на видео, которое вскоре переслали сотрудникам городской Госавтоинспекции. Мужчина оштрафовали по части 4 статьи 12.15 КоАП Российской Федерации «Выезд в нарушение правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения, либо на трамвайные пути встречного направления». Он должен заплатить в казну пять тысяч рублей.

Гаишники напоминают: если Вы стали свидетелем нарушения правил, позвоните в дежурную часть ГИБДД по телефону 269-61-02 или 02.