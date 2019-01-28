В Воронеже столкнулись иномарка и маршрутка: пять раненых

СЕГОДНЯ 18:03 2019-01-28T18:10:21+03:00

Изменить размер текста: A A

В понедельник, 28 января, около двух часов дня у дома № 237 на улице 9 Января 25-летний водитель «Форд-Фокус» не справился с управлением, и его вынесло на встречную полосу. Там он врезался в маршрутный «ПАЗ», за рулем которого был 58-летний мужчина.

Медицинская помощь потребовалась четырем пассажирам автобуса и водителю «Форда». Возраст раненых в «ПАЗике» и степень тяжести травм сейчас выясняют в ходе проверки обстоятельств ДТП, которую сейчас проводят полицейские. По предварительным данным, водитель иномарки не учел неблагоприятную погоду и далеко не идеальное состояние дороги, что и привело к аварии.