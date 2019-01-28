2019-01-28T17:33:56+03:00
Происшествия

В Воронеже у Ротонды из грузовика вывалились плиты

К счастью, никто не пострадал
Яков СТРОГОВ
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Вывалившиеся плиты стали причиной пробки.Вывалившиеся плиты стали причиной пробки.Фото: Андрей Никульников, Аварии/ДТП/Воронежа.
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В понедельник, 28 января, на дороге недалеко от Ротонды из проезжавшего «КамАЗа» вывалились плиты. В этом месте идет поворот, и, видимо, водитель слишком резко крутнул руль, и плохо закрепленный груз выпал. Лишь по счастливой случайности они не попали на легковушки, двигавшиеся сзади. Фото грузовика и рассыпавшихся плит попало в Сеть.

Авария вызвала бурное обсуждение. Сходятся отклики к тому, что водители оказавшихся рядом машин родились в рубашке. Заодно досталось и шоферу за то, что плохо проверил, как закреплены плиты.

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