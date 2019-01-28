2019-01-28T21:47:06+03:00
Происшествия

Сотрудники ДПС помогли водителю на воронежской трассе в 20 градусов мороза

У его машины отказал генератор и не запускался двигатель
Юлия ТЕРНОВА
Поделиться:
фото предоставлено ГУ МВД по Воронежской области.фото предоставлено ГУ МВД по Воронежской области.
Изменить размер текста:

Сотрудники ДПС Евгений Филатов и Юрий Жуков помогли замерзающему водителю на трассе под Воронежем. На 545 километре дороги М-4 "Дон" полицейские приметили автомобиль "ВАЗ 211340", который стоял на обочине с включенной "аварийкой" и открытым капотом. Водитель рассказал сотрудникам полиции, что у него из-за мороза отказал генератор и двигатель автомобиля не запускается. Стоит на трассе он уже долго, но на просьбу о помощи никто так и не откликнулся. При этом на улице было 20 градусов мороза.

Полицейские отогрели мужчину в служебной машине и отбуксировали его "ВАЗ" до ближайшего автосервиса.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Воронеже в доме ребенка нашли 15 килограммов просроченного «Геркулеса»
В Воронеже директору, осужденному за махинации с яблоневым садом, не удалось обжаловать приговор
Губернатор Воронежской области потребовал быстро очистить крыши от снега
В Воронежской области будут судить мужчину, убившего насильника и 19 лет бывшего в бегах
В Воронеже приставы за долг арестовали свадебное платье
Воронежский «Факел» не справился с красноярской «молодежкой»
В райцентре Воронежской области из-за гололеда отменили уроки в школах
Воронежцев предупредили о перебоях с телевещанием
В Воронеже водителя маршрутки оштрафовали за выезд на «встречку»
В Воронеже столкнулись иномарка и маршрутка: пять раненых
В Воронеже у Ротонды из грузовика вывалились плиты
В Воронежской области поймали негодяя, ворвавшегося в дом и отобравшего ноутбук у ребенка
Воронежские полицейские поймали банду наркоторговцев с 49 килограммами «синтетики»
В Воронежской области призвали в армию 1344 человека
В Воронеже назвали профессии, представители которых в основном работают на дому
В Воронежской области прокуратура начала проверку по поводу рухнувшей крыши детсада
В Воронежской области в новых микрорайонах не строят укрытий и убежищ на случай войны
Мужскому монастырю в Дивногорье подарят мобильный пожарный пост
«Серебряные» волонтеры из Воронежа побывали в музее-заповеднике «Прохоровское поле»
В Воронежской области выплата на первого ребенка составит 8657 рублей
В Воронеж приедут «пельмени» Вячеслав Мясников и Андрей Рожков
В Воронежской области мужчина, зарезавший приятеля, отправится в колонию строгого режима