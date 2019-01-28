Сотрудники ДПС помогли водителю на воронежской трассе в 20 градусов мороза
У его машины отказал генератор и не запускался двигатель
фото предоставлено ГУ МВД по Воронежской области.
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Сотрудники ДПС Евгений Филатов и Юрий Жуков помогли замерзающему водителю на трассе под Воронежем. На 545 километре дороги М-4 "Дон" полицейские приметили автомобиль "ВАЗ 211340", который стоял на обочине с включенной "аварийкой" и открытым капотом. Водитель рассказал сотрудникам полиции, что у него из-за мороза отказал генератор и двигатель автомобиля не запускается. Стоит на трассе он уже долго, но на просьбу о помощи никто так и не откликнулся. При этом на улице было 20 градусов мороза.
Полицейские отогрели мужчину в служебной машине и отбуксировали его "ВАЗ" до ближайшего автосервиса.