2019-01-28T16:29:08+03:00
Происшествия

В Воронежской области поймали негодяя, ворвавшегося в дом и отобравшего ноутбук у ребенка

Он прикинулся овечкой: сказал, что ему плохо и нужно попить воды
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
Полицейские нашли вора через месяц.Полицейские нашли вора через месяц.Фото: из архива «КП»
Изменить размер текста:

Лискинские полицейские поймали вора, повергшего в шок 40-летнюю женщину и ее 10-летнюю дочку перед Новым годом.

22 декабря в Лисках молодой человек зашел в открытую дверь дома на улице Мичурина. Сказал, что ему плохо и попросил попить воды. Хозяйка напоила его, но незваный гость не вызвал у нее доверия, и она начала его выпроваживать. Однако парень уходить не торопился. Увидел, что в комнате 10-летняя дочка хозяйки смотрит по ноутбуку мультики и ринулся туда. Схватил компьютер и пустился наутек. Мать погналась за ним, догнала уже на улице и попыталась вырвать ноутбук. Мерзавец оттолкнул женщину, но на ее крики выскочил сосед. Перед настоящим мужчиной негодяй спасовал. Сосед отобрал ноутбук, но вор успел убежать. Женщина вызвала полицию.

Под подозрение оперативников попал 23-летний лискинец, ранее судимый за кражи. По месту прописки он не появлялся. Выйти на след вора удалось на днях, его задержали. В отделе полиции молодой человек признал свою вину. Сейчас решается вопрос об его аресте. Возбуждено уголовное дело по частьи 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж» (до семи лет лишения свободы).

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Воронеже в доме ребенка нашли 15 килограммов просроченного «Геркулеса»
В Воронеже директору, осужденному за махинации с яблоневым садом, не удалось обжаловать приговор
Губернатор Воронежской области потребовал быстро очистить крыши от снега
В Воронежской области будут судить мужчину, убившего насильника и 19 лет бывшего в бегах
В Воронеже приставы за долг арестовали свадебное платье
Воронежский «Факел» не справился с красноярской «молодежкой»
В райцентре Воронежской области из-за гололеда отменили уроки в школах
Воронежцев предупредили о перебоях с телевещанием
В Воронеже водителя маршрутки оштрафовали за выезд на «встречку»
В Воронеже столкнулись иномарка и маршрутка: пять раненых
В Воронеже у Ротонды из грузовика вывалились плиты
Сотрудники ДПС помогли водителю на воронежской трассе в 20 градусов мороза
Воронежские полицейские поймали банду наркоторговцев с 49 килограммами «синтетики»
В Воронежской области призвали в армию 1344 человека
В Воронеже назвали профессии, представители которых в основном работают на дому
В Воронежской области прокуратура начала проверку по поводу рухнувшей крыши детсада
В Воронежской области в новых микрорайонах не строят укрытий и убежищ на случай войны
Мужскому монастырю в Дивногорье подарят мобильный пожарный пост
«Серебряные» волонтеры из Воронежа побывали в музее-заповеднике «Прохоровское поле»
В Воронежской области выплата на первого ребенка составит 8657 рублей
В Воронеж приедут «пельмени» Вячеслав Мясников и Андрей Рожков
В Воронежской области мужчина, зарезавший приятеля, отправится в колонию строгого режима