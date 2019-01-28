В Воронежской области поймали негодяя, ворвавшегося в дом и отобравшего ноутбук у ребенка

СЕГОДНЯ 16:29 2019-01-28T16:29:08+03:00

Он прикинулся овечкой: сказал, что ему плохо и нужно попить воды

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Лискинские полицейские поймали вора, повергшего в шок 40-летнюю женщину и ее 10-летнюю дочку перед Новым годом.

22 декабря в Лисках молодой человек зашел в открытую дверь дома на улице Мичурина. Сказал, что ему плохо и попросил попить воды. Хозяйка напоила его, но незваный гость не вызвал у нее доверия, и она начала его выпроваживать. Однако парень уходить не торопился. Увидел, что в комнате 10-летняя дочка хозяйки смотрит по ноутбуку мультики и ринулся туда. Схватил компьютер и пустился наутек. Мать погналась за ним, догнала уже на улице и попыталась вырвать ноутбук. Мерзавец оттолкнул женщину, но на ее крики выскочил сосед. Перед настоящим мужчиной негодяй спасовал. Сосед отобрал ноутбук, но вор успел убежать. Женщина вызвала полицию.

Под подозрение оперативников попал 23-летний лискинец, ранее судимый за кражи. По месту прописки он не появлялся. Выйти на след вора удалось на днях, его задержали. В отделе полиции молодой человек признал свою вину. Сейчас решается вопрос об его аресте. Возбуждено уголовное дело по частьи 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж» (до семи лет лишения свободы).