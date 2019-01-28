2019-01-28T16:11:08+03:00
Происшествия

В Воронеже поймали банду наркоторговцев с 49 килограммами «синтетики»

Десять преступников отправили в изолятор, трех поместили под домашний арест
Юрий КОЗЛОВ
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Наркоторговцы грузили "синтетику" ящиками.Наркоторговцы грузили "синтетику" ящиками.Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.
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13 человек в возрасте от 18 до 36 лет задержали в ходе совместной операции воронежских и калужских полицейских и их федеральных коллег. Их подозревают в торговле синтетическими наркотиками в Воронежской, Саратовской, Калужской областях, в Татарстан и в Москве. Смертоносное зелье они помещали в закладки, а потом связывались с наркоманами, и в обмен на деньги, перечисляемые ими по одной из электронных платежных систем, сообщали адрес тайника.

При обыске у наркоторговцев изъяли около 49 килограммов синтетических наркотиков. Десять из них отправили в следственный изолятор, еще троих поместили под домашний арест. По двум статьям УК наркоторговцам грозит до 20 лет лишения свободы.

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