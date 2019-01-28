В Воронежской области бегают от армии почти 2 тысячи человек

СЕГОДНЯ 15:55 2019-01-28T16:03:11+03:00

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Сегодня на планерке в правительстве Воронежской области военный комиссар Сергей Панков отчитался об итогах призывной осенне-зимней кампании, которая завершилась 24 декабря:

- Норма призыва на Воронежскую область осенью 2018 года составила 1250 человек. В связи с тем, что три субъекта Западного военного округа не выполнили норму призыва, для нашей области этот показатель был увеличен на 94 призывника. И всего отправлены в войска 1344 человека - 107,5% от первоначального задания. Также освободили от призыва 1697 человек, 6063 получили отсрочку и 15 направлена на альтернативную службу, 6 уклонистов. Материалы на них готовятся к передаче в следственные органы.

Кроме того, 1892 человека работники призывной комиссии так и не смогли разыскать, чтобы вручить им повестки в военкомат.