В Воронеже назвали профессии, представители которых в основном работают на дому

СЕГОДНЯ 15:26 2019-01-28T15:26:20+03:00

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Сотрудники HeadHunter выяснили, кому в Воронеже доступна удаленная работа. По результатам исследования компании, 21 % респондентов трудится не в офисе. Из них 6 % - фрилансеры, а еще 15 % просто работают дистанционно, будучи при этом в штате компании. Основная же масса, а это 79 %, каждый день проделывает путь из дома на работу и обратно. Конечно, это не официальная статистика, но, возможно, этот расклад отражает действительность.

Кто же занимается свои делом, не выходя из дома? Конечно, больше всего таких сотрудников в сфере маркетинга, рекламы и PR. В этой области работу вне офиса предпочитают 56 %. В сфере искусства, развлечений и масс-медиа таких сотрудников 55 %. Любопытно, что 32% маркетологов работают на фрилансе.