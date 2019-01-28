В Воронежской области прокуратура начала проверку по поводу рухнувшей крыши детсада

СЕГОДНЯ 15:18 2019-01-28T15:35:56+03:00

Сотрудники надзорного ведомства утверждают, что предупреждали о том, что снег с кровли нужно срочно убрать

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В Поворинской межрайонной прокуратуре сообщили о том, что начали проверку обстоятельств обрушения крыши на площади 105 квадратных метров в детсаду №1 райцентра. Напомним, кровля упала утром в понедельник, 28 января, на чердак образовательного учреждения, игровая комната, находившаяся внизу, цела. Дети во время ЧП были на прогулке.

В прокуратуре подтвердили информацию о том, что крыша упала из-за гор снега, скопившихся на ней, и из-за ее ветхости. В надзорном ведомстве также сообщили, что за три дня до ЧП, 25 января прокурор внес представление заведующей детсада о том, что кровлю нужно немедленно почистить.

Напомним, дом, где располагается детсад, был построен до 1917 года. По сведениям заведующей и администрации Поворинского района, на новое здание обещали выделить деньги в областном правительстве. После ЧП, видимо, этот процесс ускорится.