В Воронежской области в новых микрорайонах не строят укрытий и убежищ на случай войны

СЕГОДНЯ 15:12 2019-01-28T15:35:58+03:00

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Сегодня на планерке в правительстве области начальник регионального МЧС Александр Кошель рассказал, что в Воронежской области готовность защитных сооружений гражданской обороны в среднем составляет 33%. Многие укрытия и убежища находятся на балансе предприятий и представляют собой не лучшее зрелище. Не говоря уже о том, что новых объектов ГО не строят вообще. Даже в густозаселенных микрорайонах Воронежа. Там мест для укрытия большого количества людей нет.

Губернатор Александр Гусев выразил сомнение в том, есть ли нормативы и директивы по постройке таких сооружений. По его словам, этим должно заниматься государство, в то же время поддерживать существующие объекты в рабочем состоянии все-таки стоит.