Мужскому монастырю в Дивногорье подарят мобильный пожарный пост

СЕГОДНЯ 14:58 2019-01-28T15:08:53+03:00

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5 февраля мужскому Свято-Успенскому монастырю в Дивногорье передадут мобильный пожарный пост. Теперь устранением возгораний в том числе в близлежащих населенных пунктов займутся иноки, из которых сформируют добровольческую бригаду. Средство быстрого пожаротушения сюда доставит местное отделение Всероссийского добровольного пожарного общества. Вот как эту необходимость объяснили в самой общественной организации:

- Монастырь находится вдали от крупных поселений и, соответственно, от расположения федеральных пожарно-спасательных подразделений. Местность, в которой раскинулся заповедник, насколько необычна, настолько же и сложна для оперативного прибытия пожарных в случае экстренного вызова. Решить проблему поможет мобильный пожарный пост в руках местной добровольной пожарной команды.

Мобильный пост представляет собой прицеп с пожарными рукавами, которые на месте должны подключаться к гидрантам, огнетушителями и другими средствами. Поясним, что добровольцы нужны для устранения небольших ЧП. В остальных случаях к ним присоединяются сотрудники МЧС.