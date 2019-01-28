В Воронежской области выплата на первого ребенка составит 8657 рублей

СЕГОДНЯ 14:50 2019-01-28T15:35:02+03:00

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Выплата на первого рожденного или усыновленного ребенка в Воронежской области на этот год составит 8657 рублей (равна региональному прожиточному минимуму на детей) - по сравнению с прошлым годом больше на 229 рублей. Эти средства ребенок будет получать первые 1,5 года своей жизни. По словам руководителя департамента социальной защиты региона Ольги Сергеевой, чтобы получить деньги семья должна соответствовать следующим критериям: среднедушевой доход членов семьи не должен превышать 1,5 МРОТа, ребенок должен быть рожден после 1 января 2018 года, являться гражданином РФ (либо же зарегистрированным на территории РФ) и, соответственно, его семья должна постоянно проживать в Воронежской области. Если какой-то из критериев "выпадает", то органы соцзащиты откажут семье в выплате.

- Документы на получение пособия можно подавать в органы соцзащиты не только по прописке, но и по фактическому месту проживания семьи, а также в Многофункциональные центры. Более подробную информацию об услуге родители узнают при выписке из роддома, обратившись в органы ЗАГС, МФЦ, органы опеки, местные администрации, - отметила Ольга Сергеева.

Всего, по ее словам, в прошлом году за выплатами обратились 3967 человек (почти половина от общего количества семей с первенцами), из них пособие получили 3670.