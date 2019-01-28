В Воронеж приедут «пельмени» Вячеслав Мясников и Андрей Рожков

СЕГОДНЯ 14:43 2019-01-28T14:48:12+03:00

Артисты выступят с концертом в середине февраля

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В столицу Черноземья приедут Вячеслав Мясников и Андрей Рожков. Юмористы команды «Уральские пельмени» с сентября 2018 года гастролируют отдельно от основного состава (в телепроектах артисты по-прежнему выступают все вместе).

Дуэт «Ваши пельмени» выступит 18 февраля с программой, в которую включены как известные, любимые поклонниками номера, так и абсолютно новые.

Концерт пройдет в ВКЗ 18 февраля в 19.00.