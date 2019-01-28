В Воронежской области мужчина, зарезавший приятеля, отправится в колонию строгого режима

СЕГОДНЯ 14:24 2019-01-28T14:24:26+03:00

Суд посчитал вину мужчины доказанной и отправил его в колонию строгого режима на шесть лет. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

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В Борисоглебском районе прошел суд над 33-летним местным жителем.

По данным следствия, 16 октября в доме на улице Советская села Богана, располагающегося неподалеку от Борисоглебска, собралась для совместной выпивки компания из пятерых мужчин. Двое из собутыльников поссорились и вышли на улицу «разобраться». Один из них, тот самый 33-летний мужчина, выхватил нож и несколько раз ударил им недруга в правое бедро. Мужчина от ранений скончался на месте.

- Мужчина признал свою вину и подтвердил свои словам на месте при следственном эксперименте на месте убийства. Указал, куда спрятал нож, его нашли и изъяли. Вину мужчины подтверждали показания свидетелей, в том числе очевидцев преступления и заключения судебных экспертиз, - рассказал руководитель Борисоглебского межрайонного следственного отдела регионального следственного управления СК России Юрий Абуладзе.

Мужчина отвечал в суде по ч.4 ст.111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, из хулиганских побуждений, с применением предмета, используемого в качестве оружия, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». В итоге его приговорили к шести годам колонии строгого режима.