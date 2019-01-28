Воронежские водители возмущаются нечищеной трассой «Дон»
В Сети появились посты возмущенных водителей, негодующих по поводу того, что сейчас трасса «Дон» выглядит как проселочная дорога. В одном из выложенных видео перед машиной мелькает тонюсенькая полоса асфальта, все остальное белым-бело. В Инстаграме пользователь задается вопросом (дословно): «За какой хрен мы платим?»
Впрочем, нужно учесть, что коммунальщики, видимо, отвыкли от таких объемов снега. Хотя синоптики утверждают, что до рекордов пока далековато, последние годы с неба точно не сыпалось столько осадков. Видимо, имеет смысл задуматься над тем, чтобы на случай такого снегопада у начальства был какой-то кадровый резерв, чтобы справляться с очисткой дорог вовремя.
Нечищенная трасса "Дон", конец января 2018 года.