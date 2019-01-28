Воронежские водители возмущаются нечищеной трассой «Дон»

СЕГОДНЯ 13:55 2019-01-28T13:55:13+03:00

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В Сети появились посты возмущенных водителей, негодующих по поводу того, что сейчас трасса «Дон» выглядит как проселочная дорога. В одном из выложенных видео перед машиной мелькает тонюсенькая полоса асфальта, все остальное белым-бело. В Инстаграме пользователь задается вопросом (дословно): «За какой хрен мы платим?»

Впрочем, нужно учесть, что коммунальщики, видимо, отвыкли от таких объемов снега. Хотя синоптики утверждают, что до рекордов пока далековато, последние годы с неба точно не сыпалось столько осадков. Видимо, имеет смысл задуматься над тем, чтобы на случай такого снегопада у начальства был какой-то кадровый резерв, чтобы справляться с очисткой дорог вовремя.