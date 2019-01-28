Под Воронежем будут судить преступника, который проник в дом к пенсионерке и надругался над ней

СЕГОДНЯ 13:49 2019-01-28T13:49:14+03:00

Мужчина был пьян, когда вытворил все это

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30-летнего мужчину будут судить за то, что он вломился в дом к пожилой женщине и надругался над ней. Расследование уголовного дела уже завершили, и теперь его направили на рассмотрение в суд.

Ужасный случай произошел в одном из сел Аннинского района Воронежской области в конце октября. Человек, которому вменяют отвратительное преступление, был пьян, когда ему в голову пришел этот план. Теперь его будут судить не только по статье 131 УК РФ "Изнасилование", но и по статье 139 УК РФ "Нарушение неприкосновенности жилища".

- На предварительном следствии обвиняемый дал признательные показания. Вина его также подтверждается показаниями потерпевшей и свидетелей, заключениями проведенных судебных экспертиз, протоколами осмотров, - сообщают в пресс-службе регионального следственного управления.