2019-01-28T13:16:49+03:00
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Школьница из Воронежа побывала на съемках сериала «Воронины»

17-летняя девушка сфотографировалась на студии с известными актерами
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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фото из личного архива Анастасии Володиной.фото из личного архива Анастасии Володиной.
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Одиннадцатиклассница из Воронежа побывала на съемочной площадке сериала «Воронины». 17-летняя Анастасия Володина приняла участие в конкурсе канала СТС и выиграла поездку на студию.

Настя понаблюдала за процессом съемок 499-й серии и познакомилась с исполнителями главных ролей.

- «Ворониных» я смотрю давно, вечерами мы всей семьей следим за героями любимого ситкома. Поэтому я была счастлива, когда попала на студию, где сериал снимают уже больше восьми лет. Нас очень радушно встретили, мне показали павильон, декорации, рассказали о том, как снимается сериал, и о многих тонкостях мира кино, - рассказала Анастасия «Комсомолке». - Было интересно наблюдать за репетицией, обстановка на площадке была легкой и непринужденной, съемочная группа показалась мне очень сплоченной, в такой атмосфере приятно находится. Я познакомилась с замечательными актерами Станиславом Дужниковым, Анной Фроловцевой, Георгием Дроновым и Борисом Клюевым. Это очень приятные в общении люди.

фото из личного архива Анастасии Володиной.

фото из личного архива Анастасии Володиной.

А в 500-й серии снялся еще один уроженец Воронежа. По сюжету серии герой Георгия Дронова Костя приглашает на интервью ведущего шоу преображений «Рогов. Студия 24». И стилист Александр Рогов, который, как известно, родился в Воронеже, возьмется за его гардероб.

Новый сезон «Ворониных» стартует на СТС 4 февраля. Юбилейную серию покажут 11 февраля.

фото СТС.

фото СТС.

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