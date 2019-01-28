Жители региона в 2018 году озвучили более 4 тысячи просьб к депутатам Воронежской облдумы

СЕГОДНЯ 13:08 2019-01-28T13:08:33+03:00

Воронежцы обращались к парламентариям на встречах в общественной приемной областной Думы, региональной и местных приемных «Единой России» и во время работы депутатов в избирательных округах

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В течение 2018 года на личных приемах у депутатов Воронежской областной Думы побывало свыше 3,5 тысяч жителей региона. Кроме того, общественная приемная областной Думы получила 768 письменных обращений в адрес парламентариев. Большая часть заявителей просила помочь в решении проблем в социальной сфере, здравоохранении, ЖКХ. Кроме того, затрагивались вопросы благоустройства, приобретения льготных медикаментов, строительства дорог, организации досуга населения.

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