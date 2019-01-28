В Воронеже с 1 февраля начнет работать дневной центр для бездомных

СЕГОДНЯ 12:50 2019-01-28T12:50:13+03:00

Бомжам могут помочь с восстановлением документов и устройством на работу

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С 1 февраля бездомным людям, оказавшимся в Воронеже, будет куда зайти и погреться хотя бы днем. Их ждут на улице 45 стрелковой дивизии, 143 с 12.00 до 20.00.

Активисты благотворительной организации «Рассвет» обещают, что бомжи в дневном центре могут искупаться, побриться, постричься. Тем, кто болен, окажут первую помощь или отправят в медучреждение. Людям, ищущим выход из жизненного тупика, расскажут, как восстановить документы, если есть хронические проблемы со здоровьем, получить инвалидность, а также оформить ОМС и СНИЛС.

Кроме того, бездомные смогут узнать о вариантах трудоустройства, при желании – позвонить родным и близким. Кроме того, им порекомендуют дома-интернаты, стационарные приюты и реабилитационные центры.