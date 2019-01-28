Вадим Кстенин: «Мы продолжим работу по развитию спортивной инфраструктуры города»

СЕГОДНЯ 12:41 2019-01-28T12:42:11+03:00

В Воронеже будут введены два зала для борьбы и центр гребли на байдарках и каноэ

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Физкультурно-оздоровительный комплекс у гимназии №7 им. Воронцова постепенно приобретает свои очертания: уже сделан фундамент, полностью выполнена кладка стен, смонтированы металлоконструкции и многое другое. 78 миллионов рублей вложено в его строительство. В том числе 3,5 миллиона будут направлены на закупку современного оборудования.

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