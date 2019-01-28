Скандал в воронежской маршрутке: водитель отказался дать терминал и пытался сам произвести оплату картой пассажирки

СЕГОДНЯ 12:05 2019-01-28T12:08:38+03:00

Вот как водитель держит терминал - у себя под рукой, а не в зоне свободного доступа для пассажиров. Скриншот поста

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Жительница Воронежа возмутилась работой воронежских водителей маршруток по части предоставления возможности безналичной оплаты. Валерия написала об этом пост в "Фейсбуке", пожаловавшись, что в маршрутках часто либо прячут терминал от глаз пассажиров, либо ставят его в неудобное место - так, что не дотянуться. Девушка не смогла добраться до аппарата, и тогда водитель автобуса № 8 попытался сам взять из ее рук пластиковую карту. Вледелица карты возмутилась: ведь водитель - не кассир, а на карте помимо номера указаны все конфиденциальные данные, сообщать которые не советуют никому. По этой причине и разгорелся скандал.

- 8 автобус. Номер автомобильный 244. Водитель оплатить по айфону с applepay не дает, говорит дать ему в руки карту, - рассказывает пассажирка на своей странице в соцсети. - Терминал лежит далеко. Стала ругаться, обматерил, стала звонить диспетчеру, наорал и попросил заткнуться меня весь автобус. Отвечу тут: хамства не допущу, по телефону разобрались, еду бесплатно. А вот доказательство того, что терминал так просто не найти.

В качестве доказательства - фото из автобуса. В мэрии в таких ситуациях советуют писать в электронную приемную городской администрации. На данный момент информация уже поступила от городских властей к перевозчику. Управление транспорта намерено провести разбирательство как с руководством компании, так и с самим водителем.