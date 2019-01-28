И снова праздник: в Воронеже еще сильней подешевел автомобильный газ

СЕГОДНЯ 11:54 2019-01-28T11:59:11+03:00

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Это снова новость об автомобильном топливе, не связанная с подорожанием. Мы сами удивлены.

В области вопреки росту НДС продолжает снижаться цена пропана-бутана. Литр обходится уже не 23.20, как неделю назад, а 22.20. Снижение на рубль! Бьемся об заклад, если бы речь шла о бензине, автомобилисты устроили бы праздник с фейерверками. Добавим, что на многих сетевых АГЗС действует скидка для лояльных клиентов - еще рубль. То есть цена топлива для потребителя - 21.10!

Президент Ассоциации топливного рынка Воронежа Алексей Трепалин уже рассказывал, почему может снижаться цена на пропан-бутан. Все завит от того, какой объем топлива идет на внешние рынки, какой - продается на внутренних. Чем больше его скапливается в стране и в регионе - тем сильнее скачет цена. Вполне возможно, если запасы сократятся, цена вернется к показателям конца прошлого года. А тогда за литр газа приходилось отдавать минимум 26 рублей.

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