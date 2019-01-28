В Воронеже с продажи сняли 45 шуб и меховых пальто из-за нарушений требований законодательства

СЕГОДНЯ 11:18 2019-01-28T11:18:02+03:00

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Сотрудники Роспотребнадзора пришли с проверкой в магазины меховой продукции. В итоге с продажи сняли 45 женских пальто и полупальто из натурального меха. Конткроль Роспотребнадзор осуществляет, руководствуях требованиями "О безопасности продукции легкой промышленности".

Всего специалисты проверили 1660 предметов верхней одежды, с нарушениями изготовлены 182 из них. Их суммарная стоимость 13,5 миллиона рублей. Суть претензий проверяющих в том, что на ряде изделий не было ни наименования, ни информации об изготовителе, импортере, дате изготовления, материале и способе обработки. Не на все модели у продавцов нашлись документы, подтверждающие качество продукции. Еще один нарушением стало отсутствие контрольно-идентификационных знаков.