Воронежский генеральный директор в среднем получает 174 тысячи рублей

СЕГОДНЯ 10:25 2019-01-28T10:25:39+03:00

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Большинство воронежцев понятия не имеет, каково это - быть генеральным директором. Понятно только, что зарплата должна быть выше среднего. Немного конкретики привнесли аналитики портала Superjob. Оказывается, если проанализировать зарплаты, которые на сайте обещают работодатели, то воронежский генеральный директор в среднем получает 174 000 рублей. А вот средний заработок его московского коллеги - 260 000 рублей в месяц. Чуть меньше, чем воронежское высокое начальство, получают занимающие аналогичные должности руководители в Белгороде или, скажем, Липецке.

Однако работа на посту генерального директора - это не только большая зарплата, но и определенный перечень должностных обязанностей. Вот из чего он обычно состоит: разработка комплексной стратегии развития, руководство производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельностью, утверждение бюджета и контроль финансовых потоков, взаимодействие с государственными структурами и органами власти и многое другое.

Как сообщают аналитики портала, чтобы стать генеральным директором, от вас, скорее всего, потребуется следующий перечень качеств:

- высшее образование; знание законодательных и нормативных правовых актов; знание основ трудового законодательства и норм охраны труда; отличные знания и навыки в области стратегического и тактического менеджмента, финансового менеджмента, маркетинга, экономики предприятия, управления персоналом; хорошие навыки бюджетирования; отличные переговорные навыки, опыт ведения переговоров на уровне первых лиц компаний; опыт взаимодействия с государственными структурами и органами власти; опыт руководящей работы от трех лет.