2019-01-28T10:12:21+03:00
Недвижимость

Ночью с улиц Воронежа коммунальщики вывезли семь тысяч кубометров снега

Для этого пришлось привлекать в том числе стороннюю технику
Юлия ТЕРНОВА
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Источник - сайт мэрии ВоронежаИсточник - сайт мэрии Воронежа
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В мэрии сообщили, что в ночь на понедельник, 27 января, с воронежских улиц вывезли семь тысяч кубометров снега. Для этого потребовались 770 "КамАЗов". Еще на прошлой неделе городская администрация сообщала о рекордном объме снега, вывезенном за одну ночь: это были шесть тысяч кубометров. Выходит, минувшей ночью поставили новый рекорд. Вот что рассказывают о последней уборке:

- Погодные условия осложнялись тем, что снег периодически перемежается дождем. В связи с этим были сформированы усиленные звенья снегоуборочной техники. На городских улицах работали 208 специализированных коммунальных машин, в том числе 43 привлеченных.

Магистрали, по данным мэрии, обработали противогололёдными материалами, израсходовав 1243 тонны.

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