Через неделю поисков в Воронеже нашли пропавшего 16-летнего подростка

СЕГОДНЯ 09:37 2019-01-28T09:39:55+03:00

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Пропавший в Воронеже 16-летний подросток найден живым и здоровым. Об этом сообщают в поисковом отряде "Лиза Алерт". С 21 января он не появлялся дома. По некоторым данным, причиной импульсивного поступка стал семейный конфликт. В итоге школьник проводил время в торговых центрах, по ночам заходя в открытые подъезды. Обнаружили подростка инспекторы ПДН.

Напомним, что ровесницу старшеклассника, 16-летнюю Яну Карпову, так и не нашли спустя два месяца после ее исчезновения. 30 ноября девочка ушла после занятий в своей школе № 11, расположенной в центре на улице Комиссаржевской. Приметы Яны: на вид старше 16 лет, рост 179 сантиметров, плотного телосложения, темные длинные волосы (окрашенные), голубые глаза. Особая примета – родимое пятно за ухом. Была одета в темно-синюю куртку, на ней были серые шапка и шарф, черные ботинки, из дома она ушла с сиренево-зеленым рюкзаком.