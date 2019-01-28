В Воронеже из-за снегопада обрушилась остановка

СЕГОДНЯ 08:43 2019-01-28T14:48:51+03:00

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Снег в Воронеже валил все воскресенье, 27 января. Тяжести снега не выдержал навес автобусной остановки на улице Баррикадной, что в Левобережном районе. В качестве доказательства - фото, на котором металлическая конструкция просто завалилась вперед. Это фото опубликовал в сообществе "Типичный Воронеж" пользователь Олег Плотников.

- А у нас на баррикадной остановка закрылась, - написал парень и добавил грустный смайлик.

Как сообщают в комментариях к посту, эта ситуация - не единичная: в микрорайоне Подгорное снегопад тоже повалил навес для ожидающих свой автобус.