В Год театра в Воронеже запустят фестиваль театров кукол «Формат Вольховского»

СЕГОДНЯ 08:05 2019-01-28T08:05:06+03:00

В программе запланированы как традиционные, так и новые проекты

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В столице Черноземья разработали программу проведения Года театра, утвержденного президентом России на 2019-й. В Воронежской области запланировано более 80 мероприятий - культурных форумов регионального, всероссийского и международного уровней.

Воронежцев ждут уже ставшие традиционными Платоновский фестиваль, детский театральный фестиваль «Маршак», «Мандельштамфест», фестивали «Воронежские звезды мирового балета», «Раменье опера». Также пройдут и новые проекты - Международный фестиваль одной пьесы «Взгляд», фестиваль театров кукол «Формат Вольховского», фестиваль театральных мастер-классов «Театр надежды», режиссерская лаборатория «Таланты и поклонники» и другие.

В мероприятиях примут участие не только театрально-концертные учреждения, но и музеи, библиотеки, образовательные учреждения культуры, где пройдут выставки, лекции по истории становления театра и знаменитых мастеров воронежской сцены.