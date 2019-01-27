В Воронежской области на трассе М-4 «Дон» в массовой аварии погиб человек, еще трое в больнице

27 Янв. 22:15 2019-01-27T22:17:13+03:00

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Авария случилась 27 января примерно в шесть часов вечера в Павловском районе. На 660 км. трассы М-4 «Дон», по предварительным данным, 34-летний водитель автомашины «Ауди-А6», выезжая со второстепенной дороги, не уступил дорогу «Ману», двигавшемуся по главной дороге. Им управлял 49-летний житель Краснодарского край. От удара легковой автомобиль отбросило в движущийся автомобиль «Даф», под управлением мужчины 50 лет, а также в стоящий автомобиль «КамАЗ», мужчина 45 лет, житель Нижнего Новгорода.

Как сообщили в ГУ МВД по Воронежской области, в результате ДТП водитель «Ауди-А6» погиб на месте. Пассажирки «Ауди» 28 и 32 лет, а также мальчик пяти лет получили телесные повреждения. Их доставили в больницу. По данному факту правоохранители проводят проверку, устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.