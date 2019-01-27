2019-01-27T20:19:49+03:00
Спорт

Воронежский «Факел» проиграл ФК «СКА-Хабаровск»

Это было второе поражение подряд на турецком сборе
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
Игра с дальневосточниками закончилась для "Факела" поражением - третьим с начала нового года.Игра с дальневосточниками закончилась для "Факела" поражением - третьим с начала нового года.Фото: с сайта ФК "Факел"
Изменить размер текста:

В турецком городе Сиде «Факел» сыграл четвертый матч после отпуска и третий на нынешнем сборе. После двух зарубежных соперников на этот раз наших футболистов ждал спарринг со старым знакомым – ФК «СКА-Хабаровск».

Надо сказать, обе команды выставили на игру составы, близкие к оптимальным. Все лидеры «Факела» Игорь Лебеденко, Максим Осипенко, Михаил Афанасьев и Артем Молодцов вышли с самого начала матча. Стартовала игра для воронежцев крайне неудачно. Уже на второй минуте судья назначил в ворота «Факела» пенальти, и Казанков его реализовал – 0:1.

Воронежцы долго и упорно пытались отыграться. И, казалось, сделали это. На 70 минуте своей очередной гол забил лидер команды Лебеденко. Однако на 81-й игрок, находящийся у дальневосточников на просмотре (его фамилию не разглашают), сделал шаг, чтобы закрепиться в команде, принеся ей победу – 2:1.

Пока «Факел» из четырех игр после Нового года победил лишь в одной – по зубам оказалась команда датской элитной лиги «Веннсюссель» - 2:1. В двух других играх воронежцы были разделаны под орех – сначала лидером ФНЛ «Тамбовом» - 0:3, потом командой высшего дивизиона Хорватии «Хайдуком» из Сплита – 3:7.

Следующий матч «Факел» сыграет в понедельник, 28 января, с молодежной командой «Енисея». Матч пройдёт на одном из футбольных полей гостиницы «Limak Arcadia Golf & Sport Resort» в Белеке. Игра начнется в 17.00.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Воронежской области на трассе М-4 «Дон» в массовой аварии погиб человек, еще трое в больнице
До вечера понедельника в Воронеже и области сохраняется желтый уровень погодной опасности
Воронежский «Буран», выигрывая 2:0, получил от «Звезды» из Чехова пять шайб за один период
Воронежский собачник прострелил прохожему бедро
Из-за снегопада отменяют рейсы, связывающие Москву и Воронеж
На новой рабочей неделе в Воронеже снег может смениться дождем
В Воронеже ищут интернет-мошенника, который обманул покупателя на 150 тысяч
Сотрудники Хоперского заповедника под Воронежем сфотографировали лосей
Под Воронежем в лобовом столкновении двух авто пострадали две женщины
Сотрудники ДПС спасли замерзающую пенсионерку, которая отстала от рейсового автобуса
В шести домах на улице Кривошеина в Воронеже нет тепла из-за подключения к новой котельной
Жители Воронежа предупредили об опасно расставленных капканах в черте города
Под Воронежем насмерть сбили мужчину, личность которого пытаются установить
Воронежские коммунальщики продолжают убирать улицы после снегопада
В Воронежской области на пассажирские автобусы рухнула крыша ремонтного цеха
В Воронеже разыскивают ребенка, который мог сбежать в торговый центр
В центре Воронежа все-таки провели пикет в защиту ЛГБТ-сообщества
Воронежцы сняли на видео, как «Вольво» горит в центре города
Елена Темникова привезет воронежцам инновационное шоу
Воронежцы за десять лет перестали верить в мафию
Спасатели предупреждают воронежцев о сильном снегопаде и метели
Из-за непогоды ряд рейсов из Воронежа в Москву отменят или перенесут
После пожара в Воронежской области госпитализировали 79-летнего пенсионера