Воронежский «Факел» проиграл ФК «СКА-Хабаровск»

27 Янв. 20:14 2019-01-27T20:19:49+03:00

Игра с дальневосточниками закончилась для "Факела" поражением - третьим с начала нового года. Фото: с сайта ФК "Факел"

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В турецком городе Сиде «Факел» сыграл четвертый матч после отпуска и третий на нынешнем сборе. После двух зарубежных соперников на этот раз наших футболистов ждал спарринг со старым знакомым – ФК «СКА-Хабаровск».

Надо сказать, обе команды выставили на игру составы, близкие к оптимальным. Все лидеры «Факела» Игорь Лебеденко, Максим Осипенко, Михаил Афанасьев и Артем Молодцов вышли с самого начала матча. Стартовала игра для воронежцев крайне неудачно. Уже на второй минуте судья назначил в ворота «Факела» пенальти, и Казанков его реализовал – 0:1.

Воронежцы долго и упорно пытались отыграться. И, казалось, сделали это. На 70 минуте своей очередной гол забил лидер команды Лебеденко. Однако на 81-й игрок, находящийся у дальневосточников на просмотре (его фамилию не разглашают), сделал шаг, чтобы закрепиться в команде, принеся ей победу – 2:1.

Пока «Факел» из четырех игр после Нового года победил лишь в одной – по зубам оказалась команда датской элитной лиги «Веннсюссель» - 2:1. В двух других играх воронежцы были разделаны под орех – сначала лидером ФНЛ «Тамбовом» - 0:3, потом командой высшего дивизиона Хорватии «Хайдуком» из Сплита – 3:7.

Следующий матч «Факел» сыграет в понедельник, 28 января, с молодежной командой «Енисея». Матч пройдёт на одном из футбольных полей гостиницы «Limak Arcadia Golf & Sport Resort» в Белеке. Игра начнется в 17.00.