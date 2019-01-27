До вечера понедельника в Воронеже и области сохраняется желтый уровень погодной опасности
Синоптики считают, что снегопад с сильным ветром может продолжиться и завтра
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Гидрометцентр России вновь объявил желтый уровень погодной опасности для Воронежской области - на этот раз на понедельник, 28 января. В этот день нам обещают сильный ветер. По последним данным, сегодняшний снегопад имеет все шансы продолжиться ночью и утром. Конечно, после образования высоких сугробов не обойдется и без снежных заносов на дорогах, поэтому автомобилистам следует быть внимательными и осторожными.
Порывы ветра могут достигать 18 метров в секунду. Градусники, как мы уже сообщали, будут показывать -2.