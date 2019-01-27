Воронежский «Буран», выигрывая 2:0, получил от «Звезды» из Чехова пять шайб за один период

27 Янв. 19:52 2019-01-27T20:34:01+03:00

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Этот матч будет, наверное, сниться игрокам «Бурана» если и не в кошмарных, то не в самых приятных снах. Хотя первые два периода были вполне приличными. Но вот третий… Впрочем, обо всем по порядку.

Первый период прошел в равной борьбе, последнее слово в которой оказалось за Игорем Мирновым, на 19 минуте реализовавшем большинство – 1:0. Во второй 20-минутке, казалось, «Буран» взял нити игры в свои руки. На 31 минуте Илья Круглов получил классный пас от Александра Шипилова, вышел один на один и поразил ворота пока сильно не дотягивающего до славы деда Максима Третьяка – 2:0. Знал бы его визави Александр Хомутов, что его ждет в третьем периоде!

А ждало нашего вратаря вот что – его взяли и бросили на растерзание гостям. В середине всего за 11 секунд «Звезда» сравняла счет – сначала отличился Иван Силаев, потом его почин поддержал Евгений Каницкий. Дальше – больше. На 54 минуте Каницкий оформил дубль – 2:3. За две минуты до конца обиженные, видимо, больше на себя, чем на соперника, «ураганные» попытались спасти игру, сняв вратаря. Но фортуна окончательно отвернулась от недостойных ее улыбки хозяев – на 59 минуте Никита Мокин снял вопрос о победителе – 2:4. «Ураганные» окончательно скисли, добил их гол Данилы Карабаня за полминуты до сирены.

- Первые два периода где-то не хватало лишнего шажочка сделать на завершении, - сказал после матча Владимир Чебатуркин, главный тренер «Звезды». - Думали, вот-вот, рядом, но никак. Ребятам благодарен, что не опустили руки после второго периода. Удачу нужно заработать, тогда она приходит. Забили хорошие голы.

- Мы сделали, в принципе, все, что возможно, - заявил Александр Трофимов, главный тренер «Бурана». - Играли просто, надежно, не давая сопернику создавать моменты, реализовали свои, но в третьем периоде у нас произошел казус, и из-за этого мы проиграли.

- Первые два гола надломили команду?

- Если честно, это катастрофа. Выигрышную игру мы проиграли. Вы же сами все видели.

У «Бурана» осталось 45 очков, до зоны плей-офф по-прежнему пять. Только вот с такой силой воли о том, чтобы попасть в число 16 лучших, можно забыть.

Следующая игра у «Бурана» снова домашняя. 29 января «ураганные» встретятся с «Сарыаркой» из Караганды, занимающей 14 место с 55 очками. Если будет такой же настрой, как на третий период со «Звездой», на игру можно не выходить. Будьте мужиками, ребята!