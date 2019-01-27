Воронежский собачник прострелил прохожему бедро

27 Янв. 18:50 2019-01-27T20:18:53+03:00

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В Воронеже ссора собачника и прохожего закончилась срочной госпитализацией последнего. Как сообщает пресс-служба регионального управленя полиции, вечером субботы, 26 января, 56-летний воронежец гулял со своим псом на улице Героев Сибиряков. Инцидент произошел около одиннадцати вечера. Судя по всему, ссора с назнакомцем началась у владельца собаки с пустого места: слово за слово, и вот разъяренный мужчина уже схватился за свой травматический пистолет. Повод для конфликта в полиции не уточняют.

Пострадавшего 44-летнего воронежца доставили в больницу. Врачи оказали ему помощь, а уже сегодня, в воскресенье, заключили, что он может продолжать лечение дома. По факту случившегося сейчас проводят проверку, по итогам которой уже могут возбудить уголовное дело.