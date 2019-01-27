2019-01-27T20:18:53+03:00
Происшествия

Воронежский собачник прострелил прохожему бедро

Мужчину увезли в больницу на скорой помощи
Юлия ТЕРНОВА
Поделиться:
Из архива "КП"Из архива "КП"
Изменить размер текста:

В Воронеже ссора собачника и прохожего закончилась срочной госпитализацией последнего. Как сообщает пресс-служба регионального управленя полиции, вечером субботы, 26 января, 56-летний воронежец гулял со своим псом на улице Героев Сибиряков. Инцидент произошел около одиннадцати вечера. Судя по всему, ссора с назнакомцем началась у владельца собаки с пустого места: слово за слово, и вот разъяренный мужчина уже схватился за свой травматический пистолет. Повод для конфликта в полиции не уточняют.

Пострадавшего 44-летнего воронежца доставили в больницу. Врачи оказали ему помощь, а уже сегодня, в воскресенье, заключили, что он может продолжать лечение дома. По факту случившегося сейчас проводят проверку, по итогам которой уже могут возбудить уголовное дело.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Воронежской области на трассе М-4 «Дон» в массовой аварии погиб человек, еще трое в больнице
Воронежский «Факел» проиграл ФК «СКА-Хабаровск»
До вечера понедельника в Воронеже и области сохраняется желтый уровень погодной опасности
Воронежский «Буран», выигрывая 2:0, получил от «Звезды» из Чехова пять шайб за один период
Из-за снегопада отменяют рейсы, связывающие Москву и Воронеж
На новой рабочей неделе в Воронеже снег может смениться дождем
В Воронеже ищут интернет-мошенника, который обманул покупателя на 150 тысяч
Сотрудники Хоперского заповедника под Воронежем сфотографировали лосей
Под Воронежем в лобовом столкновении двух авто пострадали две женщины
Сотрудники ДПС спасли замерзающую пенсионерку, которая отстала от рейсового автобуса
В шести домах на улице Кривошеина в Воронеже нет тепла из-за подключения к новой котельной
Жители Воронежа предупредили об опасно расставленных капканах в черте города
Под Воронежем насмерть сбили мужчину, личность которого пытаются установить
Воронежские коммунальщики продолжают убирать улицы после снегопада
В Воронежской области на пассажирские автобусы рухнула крыша ремонтного цеха
В Воронеже разыскивают ребенка, который мог сбежать в торговый центр
В центре Воронежа все-таки провели пикет в защиту ЛГБТ-сообщества
Воронежцы сняли на видео, как «Вольво» горит в центре города
Елена Темникова привезет воронежцам инновационное шоу
Воронежцы за десять лет перестали верить в мафию
Спасатели предупреждают воронежцев о сильном снегопаде и метели
Из-за непогоды ряд рейсов из Воронежа в Москву отменят или перенесут
После пожара в Воронежской области госпитализировали 79-летнего пенсионера