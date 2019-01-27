Из-за снегопада отменяют рейсы, связывающие Москву и Воронеж

СЕГОДНЯ 17:58 2019-01-27T17:59:07+03:00

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Центральные регионы, включая Воронежскую область, заметает снегом. Конечно, при такой погоде не обошлось без изменений в расписании местного аэропорта. Например, из-за непогоды "Аэрофлот" отменил сегодняшние рейсы из Москвы до Воронежа и обратные.

Из столицы к нам не полетит лайнер компании SU1354. Вылет был назначен на 18.55. Отправиться из местного аэропорта обратно он должен был в 21.05.