Из-за снегопада отменяют рейсы, связывающие Москву и Воронеж
Непогода бушует в центральной части страны
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Центральные регионы, включая Воронежскую область, заметает снегом. Конечно, при такой погоде не обошлось без изменений в расписании местного аэропорта. Например, из-за непогоды "Аэрофлот" отменил сегодняшние рейсы из Москвы до Воронежа и обратные.
Из столицы к нам не полетит лайнер компании SU1354. Вылет был назначен на 18.55. Отправиться из местного аэропорта обратно он должен был в 21.05.