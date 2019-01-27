На новой рабочей неделе в Воронеже снег может смениться дождем
В середине недели наступит оттепель
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Синоптики Гидрометцентра обещают воронежцам довольно теплую для зимы погоду. В понедельник, 28 января, и во вторник, 29 января, обещают -2 и -3 соответственно, а вот в среду столбики термометров уже поднимутся до плюсовых отметок. В среду ожидается один градус тепла, в четверг - ноль. Дальше снова вернется легкий мороз. В среду возможен небольшой снег с дождем, а четверг будет почти что весенним - ясным и солнечным.
Отметим, что коллеги синоптиков Гипдрометцентра, специалисты службы "Гисметео", сообщают о потеплении, которое наступит уже якобы в понедельник - то есть, раньше, чем по первому прогнозу.