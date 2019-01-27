В Воронеже ищут интернет-мошенника, который обманул покупателя на 150 тысяч

СЕГОДНЯ 15:47 2019-01-27T16:41:27+03:00

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Полицейские разыскивают обвиняемого в мошенничестве, который обманул воронежца на 150 тысяч. Мужчина хотел купить аппарат для испытания силовых кабелей, и вот что из этого вышло. Вот что сообщают в пресс-службе регионального ГУ МВД:

- Увидев заинтересовавшее его объявление, он через смс связался с потенциальным продавцом. Обговорив в переписке условия покупки, он выразил согласие на приобретение товара и его предварительную оплату. Потерпевший перевел 150 000 рублей со своей банковской карты на указанный счет и стал ждать, когда обещанный товар ему доставит транспортная компания. Однако, после того, как «продавец» перестал выходить на связь, понял что стал жертвой мошенников и обратилась за помощью к полицейским.