Сотрудники Хоперского заповедника под Воронежем сфотографировали лосей

СЕГОДНЯ 14:05 2019-01-27T14:06:12+03:00

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Сотрудники Хоперского заповедника застали лосей в лесной чаще. Животные не спешили скрыться из вида. По словам сотрудников, увидеть лосей так близко - это удача. К слову, они считаются самыми крупными обитателями этого заповедного леса. Вот и факты о них, подготовленные по такому случаю:

1 Лось – самый крупный представитель семейства оленевых.

2 Многие знают, что самцы этих животных носят на голове огромные рога, которые раз в год сбрасывают. Однако не все догадываются, зачем они им нужны. Как оказалось, рога являются своего рода антеннами, улавливающими различные звуки и помогающими лосям лучше слышать и ориентироваться на местности.

3 Из-за сильно вытянутых ног лось, чтобы напиться, вынужден заходить глубоко в воду или становиться на колени передних ног.

4 Защищаются лоси при помощи мощных ударов передних острых копыт, после которых не всегда выживают даже медведи.

5 Самцы сбрасывают рога после сезона спаривания для того, чтобы сохранить энергию для зимы. Весной у него вырастет новая пара рогов. Рогам требуется 3-5 месяцев, чтобы полностью развиться, что делает их самым быстрорастущим органом у животных.

6 У лосей очень чувствительный нос. Поэтому часто волки, нападая, хватают их за эту часть головы, тогда лоси уже бывают не в состоянии обороняться из-за парализующей их сильной боли.

7 У лосей хорошее обоняние и слух, однако, видят лоси не очень хорошо.

8 В помете чаще рождается по одному лосенку. Если случается такое, что родилось двое, то часто самка выкармливает лишь одного, оставляя второго на верную гибель.

9 Лоси жуткие токсикоманы. Они обожают запах бензина, солярки, ацетона и прочих химических соединений.

10 В России живет примерно половина всей популяции этих животных (около 730 тысяч особей).

Фото из группы заповедника