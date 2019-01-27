2019-01-27T13:45:55+03:00
Происшествия

Под Воронежем в лобовом столкновении двух авто пострадали две женщины

На месте аварии в Хохольском районе работают сотрудники ГИБДД
Юлия ТЕРНОВА
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Сегодня, 27 января, на трассе "Воронеж - Луганск" произошло лобовое столкновение двух автомобилей. По данным главного областного управления полиции, это произошло в 12.10 в Хохольском районе, на 32 километре трассы. Столкнулись, по сообщению полиции, "Ауди" и "ЗАЗ Сенс".

В ДТП пострадали две пассажирки - 31-летняя и 65-летняя женщины. Сейчас они в больнице. Обстоятельства этой аварии сейчас выясняют специалисты ГИБДД.

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