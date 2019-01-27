Сотрудники ДПС спасли замерзающую пенсионерку, которая отстала от рейсового автобуса

СЕГОДНЯ 12:32 2019-01-27T12:32:07+03:00

Это произошло на заснеженной трассе за городом

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Сотрудники ДПС спасли жизнь замерзающей женщине, которая опоздала а междугородний автобус. Она брела вдоль трассы "Курск - Борисоглебск" со стороны Воронежа. Увидев служебную машину, 67-летняя пенсионерка попросила помощи. Она рассказала полицейским, что хотела добраться в село Солдатское Острогожского района, чтобы навестить больного родственника.

Женщину отогрели и напоили чаем: зимой попавшим в нештатную ситуацию на дороге всегда предлагают горячее питье, чтобы избежать обморожения. В итоге пенсионерку посадили на попутный автомобиль с просьбой довезти ее до места.