2019-01-27T12:32:07+03:00
Происшествия

Сотрудники ДПС спасли замерзающую пенсионерку, которая отстала от рейсового автобуса

Это произошло на заснеженной трассе за городом
Юлия ТЕРНОВА
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Сотрудники ДПС спасли жизнь замерзающей женщине, которая опоздала а междугородний автобус. Она брела вдоль трассы "Курск - Борисоглебск" со стороны Воронежа. Увидев служебную машину, 67-летняя пенсионерка попросила помощи. Она рассказала полицейским, что хотела добраться в село Солдатское Острогожского района, чтобы навестить больного родственника.

Женщину отогрели и напоили чаем: зимой попавшим в нештатную ситуацию на дороге всегда предлагают горячее питье, чтобы избежать обморожения. В итоге пенсионерку посадили на попутный автомобиль с просьбой довезти ее до места.

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