В шести домах на улице Кривошеина в Воронеже нет тепла из-за подключения к новой котельной

СЕГОДНЯ 11:57 2019-01-27T12:35:28+03:00

Люди ходят по квартирам в пуховиках и пальто уже третий день

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В шести многоквартирных домах на улице Кривошеина отсутствует отопление. Проблема, согласно жалобам жильцов, связана с поключением к новой котельной, которое инициировала управляющая компания. Уже третий день в квартирах невозможно находиться бех верхней одежды. Люди недоумевают, зачем такие затевать подобное в середине зимы. Об ужасном холоде рассказал один из жильцов в сообществе "Типичный Воронеж":

- В домах 17-23 по улице Кривошеина с 24 числа нет отопления, сутки отопление и горячая вода были отключены, в настоящее время температура в квартире +17, топимся электричеством и газом. Полы, наверное, +5 - ходим в уличной обуви. Ровно в пик морозов "УК Ленинского района" решила подключить дома к другой котельной, отчитались что подключили, а тепла нет. Никто, включая МЧС, ничего не предпринимают.

"Комсомолка" разбирается в ситуации.