2019-01-27T12:35:28+03:00
Недвижимость

В шести домах на улице Кривошеина в Воронеже нет тепла из-за подключения к новой котельной

Люди ходят по квартирам в пуховиках и пальто уже третий день
Юлия ТЕРНОВА
Поделиться:
Скриншот поста в "Типичном Воронеже"Скриншот поста в "Типичном Воронеже"
Изменить размер текста:

В шести многоквартирных домах на улице Кривошеина отсутствует отопление. Проблема, согласно жалобам жильцов, связана с поключением к новой котельной, которое инициировала управляющая компания. Уже третий день в квартирах невозможно находиться бех верхней одежды. Люди недоумевают, зачем такие затевать подобное в середине зимы. Об ужасном холоде рассказал один из жильцов в сообществе "Типичный Воронеж":

- В домах 17-23 по улице Кривошеина с 24 числа нет отопления, сутки отопление и горячая вода были отключены, в настоящее время температура в квартире +17, топимся электричеством и газом. Полы, наверное, +5 - ходим в уличной обуви. Ровно в пик морозов "УК Ленинского района" решила подключить дома к другой котельной, отчитались что подключили, а тепла нет. Никто, включая МЧС, ничего не предпринимают.

"Комсомолка" разбирается в ситуации.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Из-за снегопада отменяют рейсы, связывающие Москву и Воронеж
На новой рабочей неделе в Воронеже снег может смениться дождем
В Воронеже ищут интернет-мошенника, который обманул покупателя на 150 тысяч
Сотрудники Хоперского заповедника под Воронежем сфотографировали лосей
Под Воронежем в лобовом столкновении двух авто пострадали две женщины
Сотрудники ДПС спасли замерзающую пенсионерку, которая отстала от рейсового автобуса
Жители Воронежа предупредили об опасно расставленных капканах в черте города
Под Воронежем насмерть сбили мужчину, личность которого пытаются установить
Воронежские коммунальщики продолжают убирать улицы после снегопада
В Воронежской области на пассажирские автобусы рухнула крыша ремонтного цеха
В Воронеже разыскивают ребенка, который мог сбежать в торговый центр
В центре Воронежа все-таки провели пикет в защиту ЛГБТ-сообщества
Воронежцы сняли на видео, как «Вольво» горит в центре города
Елена Темникова привезет воронежцам инновационное шоу
Воронежцы за десять лет перестали верить в мафию
Спасатели предупреждают воронежцев о сильном снегопаде и метели
Из-за непогоды ряд рейсов из Воронежа в Москву отменят или перенесут
После пожара в Воронежской области госпитализировали 79-летнего пенсионера