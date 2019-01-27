Жители Воронежа предупредили об опасно расставленных капканах в черте города

СЕГОДНЯ 10:49 2019-01-27T13:51:39+03:00

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Жительница Воронежа рассказала, что местные жители зачем-то расставили капканы в черте города, в районе бульвара "Олимпийский" и улицы Шишкова. Эти места - настоящие зеленые легкие Воронежа, где водятся лесные животные. Поэтому в некоторые ловушки угодили зайцы. Но туда могут попасть домашние собаки или люди, в частности - дети. Разжать зубцы очень непросто, что затрудняет оказание первой помощи в такой ситуации. Всем этим и возмутилась местная жительница. Вот что она написала в сообщество "Типичный Воронеж":

- Сейчас гуляла с собакой. Вижу, идет женщина и несет в руках огромного зайца в капкане, рыдает в голос... Она пыталась его спасти, но не смогла разжать капкан... Я тоже пыталась, но он намертво захлопнулся. Обнаружила его собака, он был живой, но чтобы капкан разжать, нужен специальный инструмент. В саду и в лесу лежат в капканах мертвые зайцы! Я призываю вас, все собачники и родители, смотрите за собаками, детками и за собой, капканы не сильно большие, но попасть в них не дай Бог. Так же обращаюсь к тем, кто это сделал, зачем вы их расставили? Какая у вас цель?