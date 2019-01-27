2019-01-27T09:47:54+03:00
Происшествия

Под Воронежем насмерть сбили мужчину, личность которого пытаются установить

Это произошло в Воробьевском районе
Юлия ТЕРНОВА
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Накануне, 26 января, около 19.30 в Воробьевском районе насмерть сбили мужчину. Это произошло в селе Новотолучеево на улице Пролетарской. Как сообщает пресс-служба регионального управления полиции, 40-летний водитель автомобиля "Фотон", житель Саратова, сбил пешехода. При каких обстоятельствах это произошло, сейчас выясняют. Личность пешехода тоже предстоит установить. На вид ему 50-55 лет. Он скончался на месте до приезда врачей скорой помощи. По факту ДТП началась проверка.

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