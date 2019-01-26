Воронежские коммунальщики продолжают убирать улицы после снегопада

26 Янв. 20:21 2019-01-26T20:21:44+03:00

Судя по прогнозам, им еще предстоит сильно потрудиться

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Днем пятницы и ночью уже этой субботу с улиц Воронежа вывезли 7048 кубометров снега. Однако непогода с еще больше силой обрушилась на наш регион. Спасатели предупреждали о сильном снегопаде и метели : они должны были прийти к нам с 26 января с 15:00 до 27 января 18:00.

Так что уборка продолжилась. 26 января улицы убирали 163 единицы техники.

- В связи с тем, что периодически шел снег, комбинаты занимались обработкой проезжей части песка-соляной смесью: чтобы не допустить наката потребовалось израсходовать 995 тонн, - прокомментировали в пресс-службе мэрии.

Продолжался и вывоз снега - 1445 кубометров. К работе на тротуарах, пешеходных пешеходах и остановках в помощь технике были направлены 224 работника ручной уборки.

Всего с начала зимнего сезона коммунальщики вывезли 231,3 тыс. кубометров снега.