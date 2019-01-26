В Воронежской области на пассажирские автобусы рухнула крыша ремонтного цеха

26 Янв. 20:07 2019-01-26T20:07:37+03:00

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24 января случилось ЧП в МУП «Борисоглебскавтотранс»: крыша ремонтного цеха не выдержала нагрузку от навалившегося снега и обвалилась. Под завалами оказалось сразу несколько автобусов транспортного предприятия и один легковой автомобиль, принадлежавший местному сотруднику. К счастью, никто из людей не пострадал.

- Зрелище ужасное, жалко очень. Люди без работы остались ,в гаражах нет отопления и электричества, - рассказывает Валерия, жительница Борисоглебска.

Судя по тем фото, что оказались в сети, автобусы больше не пригодны к эксплуатации - починить их практически не реально. Местные жители предположили, что это заставит администрацию обновить автопарк. Вопрос лишь в том, найдут ли для этого деньги.

Еще одна интересная деталь: крыша цеха уже давно требовала ремонта - опять же по словам тех, кто там работал.

- Вчера водитель с работы рассказывал про этот случай, что у них крыша подтекала они несколько машин песка на нее кинули, керамзит, а потом асфальт еще, - прокомментировал в соцсетях Николай.