2019-01-26T18:38:04+03:00
Общество

В Воронеже разыскивают ребенка, который мог сбежать в торговый центр

Очевидцы уже утверждают, что видели его у гипермаркета в Железнодорожном районе
Олег ИВАНОВ
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Мальчик с начала недели не был домаМальчик с начала недели не был дома
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Ему на вид 12 лет. Рост около 150 см, худощав, короткие темные волосы и темные глаза. Это приметы 16-летнего Евгения Коваленко, который на днях вновь сбежал из дома. Активисты поискового отряда «Черноземье» просят воронежцев помочь в поиске подростка. О ребенке ничего не слышно с 21 января.

Мальчик не первый раз сбегает. По словам поисковиков, он любит чуть ли не жить в торговых центрах. Да, и очевидцы заметили, что видели недавно мальчика около гипермаркета «Линия» на улице Остужева.

В день исчезновения мальчик был одет в темно-синие брюки, черную куртку, темно-синюю с полосками шапку и кроссовки.

Если вам что-либо известно о местонахождении Евгения Коваленко, позвоните по телефонам 8 (906)-670-23-44 или 112.

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